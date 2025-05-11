Европа хочет быть на переговорах по Украине, но есть условие

Европейские страны хотели бы присутствовать на переговорах между Россией и Украиной, которые могут состояться в Стамбуле, но лишь в случае заключения перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие, - сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы о том, желает ли он присутствия европейцев на переговорах в Стамбуле. - Вчера вечером президент России Владимир Путин заявил о готовности вступить в переговоры о мире - это хорошо, и мы готовы. Мы готовы с четверга вступить в дискуссии, которые приведут к долгосрочному миру в Украине».

Барро также отметил, что около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся Евросоюзом 17-й пакет санкций против России, были сформулированы Францией.

«Европейцы, со своей стороны, уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад в это: МИД Франции даже сформулировал половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», - сказал он.