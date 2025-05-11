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Первое обращение нового Папы Римского

15:48 999

Новый Папа Римский Лев XIV в первом обращении призвал к «справедливому и прочному миру» в Украине и немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Лев XIV, выступая с балкона перед собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, заявил, что вновь обращается к великим мировым державам с призывом «Никакой больше войны».

«Я ношу в своем сердце страдания возлюбленного украинского народа», — заявил Папа Римский, призвав к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей к их семьям.

Лев XIV в своем обращении также сказал о войне в секторе Газа, призвав немедленно прекратить там боевые действия, предоставить гуманитарную помощь «измученному гражданскому населению» и «освободить всех заложников».

Кроме того, он приветствовал соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Послушать первое обращение нового понтифика, пишет Associated Press, на площадь пришли около 100 тысяч человек.

Новый Папа Римский был избран на конклаве 8 мая. 267-м папой в истории стал американец Роберт Прево. Он стал первым представителем США, возглавившим Римско-католическую церковь.

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