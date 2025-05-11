Украина получила от Италии 2,5 миллиарда евро

Италия передала Украине 2,5 млрд евро на военные и гуманитарные нужды. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Киев получил около 1 млрд евро для беженцев, 310 млн евро — на поддержку государственного бюджета и 93 млн евро — на гуманитарную деятельность, отметили в дипведомстве.

Поддержка оказана через общие фонды Евросоюза, добавили в МИД Италии.

Накануне газета The New York Times писала, что США передадут Украине 125 ракет для реактивных систем залпового огня большой дальности MARS II и HIMARS, а также 100 перехватчиков Patriot от Германии.