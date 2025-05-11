У Зеленского рассказали об основных направлениях атак россиян

Есть несколько направлений, где российские войска в ближайшее время будут сосредотачивать свои основные наступательные усилия. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью на Армия TV.

«Россияне будут сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. Также с высокой вероятностью будут пытаться «пробить» оборону на Запорожском направлении. И, с большой вероятностью, попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области», - подчеркнул он.

Палиса отметил, что российские удары по гражданским украинцам влияют на переговорную позицию США, и это неоднократно подчеркивал в своих обращениях президент Украины Владимир Зеленский, а также об этом говорил и президент США Дональд Трамп. При этом отметил, что россияне понимают только силу, поэтому их нужно остановить. «Они могут это делать, и они это делают», - добавил Палиса.

Он отметил, что помощь США и европейских партнеров сейчас очень важна для Украины. По его словам, на сегодня Украина не может заменить своим вооружением некоторые виды американского оружия, боеприпасов, но идет работа над этим вопросом. «Сейчас ведется работа над расширением способности украинского оборонно-промышленного комплекса, номенклатуры производства и создания собственных систем ПВО, собственных ракетных комплексов оперативно-тактического уровня, боеприпасов для уже полученных от партнеров комплексов ПВО», - рассказал Палиса.