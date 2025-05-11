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Агдам, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди соединит кольцевая схема электроснабжения

17:12 258

Подстанция «Ходжалы» мощностью 3200 кВА обеспечит бесперебойным электроснабжением несколько районов. Об этом заявил главный инженер Карабахского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО «Азеришыг» Мубариз Зарбалиев.

По его словам, подстанция «Ходжалы» и Центр цифрового управления предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения новых жилых комплексов, построенных на территории Ходжалинского района, а также сельскохозяйственных, туристических объектов и особенно различных объектов социально-экономического назначения.

Зарбалиев также поведал о дополнительных линиях: «Для электроснабжения подстанции проложены соответствующие линии электропередачи от подстанций «Ханкенди-1» и «Аскеран». Она также будет связана с подстанцией «Агдам-2» посредством строящейся линии электропередачи 35 кВт, что позволит создать кольцевую схему электроснабжения между городами Агдам, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди».

Подстанция также создает условия для снижения потерь при передаче электроэнергии и общих эксплуатационных расходов. В Центре цифрового управления также установлены солнечные панели мощностью 52 кВт и обеспечена передача произведенной энергии в сеть.

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