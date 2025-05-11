Нетаньяху в ярости из-за позиции Трампа

В последние недели отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали напряженными, поскольку лидеры обеих стран все больше расходятся во мнениях по поводу стратегии решения вопросов, связанных с сектором Газа и Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на двух ближневосточных дипломатов и двух других людей, осведомленных о напряженности.

«Там, где Нетаньяху видит возможность окончательно уничтожить ядерные объекты Ирана, Трамп видит возможность устранить угрозу приобретения Ираном ядерного оружия путем заключения сделки. В то время как Израиль проводит новое военное наступление на Газу, Трамп настаивает на прекращении огня и стремится реализовать свой послевоенный план по превращению этого района в «Ривьеру Ближнего Востока», - пишут авторы статьи.

По словам ближневосточных дипломатов и высокопоставленного чиновника администрации Трампа, США в настоящее время подталкивают Израиль и ХАМАС к соглашению о прекращении огня в Газе. Но подход Трампа к Ирану оказался самым большим предметом спора для Нетаньяху.

Израильский лидер в течение нескольких недель выражал разочарование отказом Трампа поддержать военные удары по ядерным объектам Ирана и его решением вместо этого попытаться достичь соглашения, направленного на то, чтобы помешать Тегерану приобрести ядерное оружие, заявили источники.

По их словам, на прошлой неделе Нетаньяху был ошеломлен и взбешен заявлением Трампа о том, что США прекращают свою военную кампанию против йеменских хуситов после их согласия прекратить обстрелы американских кораблей в Красном море.

По словам двух ближневосточных дипломатов, когда Нетаньяху посетил Белый дом в прошлом месяце во второй раз с момента вступления Трампа в должность, он надеялся, что президент пообещает воздушную поддержку США возможной израильской операции против ядерных объектов Ирана. По словам дипломатов, израильский лидер был застигнут врасплох, когда президент вместо этого объявил, что согласится на прямые переговоры с Тегераном.

Хотя дипломатия Трампа с Ираном и сделка США с хуситами являются «анафемой» для Нетаньяху, у премьер-министра Израиля нет политических рычагов влияния в Вашингтоне или Израиле, чтобы вступить в прямую конфронтацию с Трампом, который пользуется популярностью среди сторонников Нетаньяху в Израиле, считает эксперт Илан Гольденберг, работавший на Ближнем Востоке.