Госсекретарь США посетит Турцию

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует с 11 по 16 мая посетить Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь Марко Рубио будет сопровождать президента (США Дональда) Трампа в Саудовской Аравии и Катаре с 11 по 14 мая, где президент будет стремиться укрепить связи между Соединенными Штатами и партнерами по Персидскому заливу», - говорится в документе.

«Затем с 14 по 16 мая госсекретарь Рубио отправится в Анталью (Турция), где примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности альянса, в том числе увеличение инвестиций в оборону и окончание войны между Россией и Украиной», - сказано в заявлении.