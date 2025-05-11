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Трамп начал аресты конгрессменов

18:04 1990

Департамент внутренней безопасности США (DHS) рассматривает возможность ареста трех конгрессменов-демократов после конфликта с сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в центре содержания мигрантов в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Инцидент может стать новым витком эскалации в действиях администрации Трампа против политиков и чиновников.

Конфликт разгорелся в пятницу, когда конгрессмены Бонни Уотсон Коулман, Роб Менендес и Ламоника Макивер, все из Демократической партии, прибыли в центр Delaney Hall, чтобы протестовать против его повторного открытия для содержания мигрантов. Законодатели утверждают, что частная компания, управляющая центром, не имеет необходимых разрешений по санитарии и безопасности. Во время визита произошла стычка с офицерами ICE, вызванная арестом мэра Ньюарка Раса Бараки за предполагаемое нарушение границ территории центра.

DHS обвиняет конгрессменов в нападении на сотрудников ICE. Представитель ведомства Триша Маклафлин заявила в интервью CNN, что имеются кадры с нательных камер, на которых видно, как законодатели, в частности, сбивают с ног женщину-офицера. Ведется расследование, и арест конгрессменов «определенно рассматривается». DHS также опубликовал видео, которое, по их утверждению, показывает нападение Макайвер на офицера.

Конгрессмены отрицают обвинения, заявляя, что именно они подверглись нападению со стороны агентов ICE. Представитель Уотсон Коулман сообщил, что просмотренные кадры с камер опровергают заявления DHS: «Никто не нападал на агентов, ICE применили силу к конгрессменам». Ламоника Макивер на пресс-конференции в пятницу заявила, что была атакована несколькими офицерами, и никто не принес извинений. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис потребовал немедленно раскрыть личности «агентов в масках», участвовавших в инциденте.

DHS утверждает, что конгрессмены не уведомили о визите заранее, что позволило бы организовать экскурсию. Демократы настаивают, что их действия защищены законом, запрещающим использование федеральных ресурсов для препятствования надзору Конгресса. Уотсон Коулман, осмотревшая центр, назвала условия содержания там неплохими, но это не оправдывает, по ее мнению, нарушений со стороны ICE.

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