Командиры-палачи. Made in USA

Университет Колумбия вновь отличился: объявлены лауреаты Пулитцеровской премии — того самого журналистского «Оскара», который добавляет престиж даже при протухшей правде. В категории «Объясняющий репортаж» победила газета The New York Times. Поздравим коллег за поэтичное повторение давно известного: оказывается, США долгие годы опекали афганских мясников, устраивавших показательные экзекуции под молчаливый аккомпанемент демократии и гуманитарной помощи. Расследование, конечно, сенсационное. Но исключительно для тех, кто вышел из комы только вчера.

Оказывается, американцы не только терпели, но и снабжали полномочиями особо жестоких полевых командиров. Те расправлялись с оппозицией, мирными жителями и заодно со здравым смыслом. Словом, не щадили никого. А Пулитцер за это — как памятная табличка на братской могиле - торжественно и с конфетами. Проблема в том, что это не сбой системы, а сама система. США всегда с радостью находили себе «монстров» с местной пропиской, наделяли их властью, а потом отпускали их на охоту. И чем кровожаднее был охотник, тем прочнее узы дружбы. Афганистан — не исключение, а просто еще одна остановка на аллее славы, вдоль которой возвышаются фигуры Сухарто, Пиночета, Монта и прочих лейтенантов ада, которыми так гордится Вашингтон. Возьмем, к примеру, Индонезию 1965 года. США помогают взойти на трон Сухарто, снабжают его списками «неправильных людей», и пока по стране катком утюжит геноцид, просто закрывают на это глаза. Миллион трупов за пару месяцев — и это только для «разогрева».

В фильме Джошуа Оппенгеймера «Акт убийства» палачи с удовольствием рассказывают, как душили, кололи, вешали. И, как звезды на пенсии, гордятся своей карьерой. Потому что знали: их не тронут. Ведь за их спинами стояли не просто танки, а идеология с клеймом Made in USA. А вот и еще один шедевр — Дэн Митрионе в Уругвае, на похоронах которого рыдал сам Фрэнк Синатра. Митрионе, будучи специалистом по пыткам, преподавал истязания электрошоком как искусство и получал бюджетное финансирование. Куда уж благороднее? В Афганистане эту роль исполнил Абдул Разик. Начальник полиции Кандагара, мастер похищений, фанат внесудебных казней, кумир Гуантанамо. В 22 года он начал работать на американцев и сразу превратился в монстра, которого боялся даже президент Ашраф Гани. Он был «большим другом США», а заодно — самым богатым человеком афганского юга. Не правда ли, симпатичное сочетание — садизм и финансовая успешность.

Журналисты NYT констатируют: «Демократия оказалась властью мафии». Какая неожиданность! Неужели люди всерьез верили, что американцы приносят свободу, а не импортируют насилие в подарочной упаковке? Абдула Разика убили в 2018-м. Прямо после встречи с американским генералом Миллером, когда генерал сел в вертолет, а Разик лег в могилу. Совпадение? Возможно. А может просто «мавр сделал свое дело…». Вспомним генерала Монта из Гватемалы, приведенного к власти в 1982 году. За полтора года он организовал конвейер ликвидаций, казнил сто тысяч соотечественников, после чего терпение лопнуло даже у американцев - когда маникюр диктатора перестает скрывать кровь на пальцах, это портит имидж его ставленников.