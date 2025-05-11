Командиры-палачи. Made in USA

Университет Колумбия вновь отличился: объявлены лауреаты Пулитцеровской премии — того самого журналистского «Оскара», который добавляет престиж даже при протухшей правде.
В категории «Объясняющий репортаж» победила газета The New York Times. Поздравим коллег за поэтичное повторение давно известного: оказывается, США долгие годы опекали афганских мясников, устраивавших показательные экзекуции под молчаливый аккомпанемент демократии и гуманитарной помощи.
Расследование, конечно, сенсационное. Но исключительно для тех, кто вышел из комы только вчера.
Оказывается, американцы не только терпели, но и снабжали полномочиями особо жестоких полевых командиров. Те расправлялись с оппозицией, мирными жителями и заодно со здравым смыслом. Словом, не щадили никого. А Пулитцер за это — как памятная табличка на братской могиле - торжественно и с конфетами.
Проблема в том, что это не сбой системы, а сама система. США всегда с радостью находили себе «монстров» с местной пропиской, наделяли их властью, а потом отпускали их на охоту. И чем кровожаднее был охотник, тем прочнее узы дружбы. Афганистан — не исключение, а просто еще одна остановка на аллее славы, вдоль которой возвышаются фигуры Сухарто, Пиночета, Монта и прочих лейтенантов ада, которыми так гордится Вашингтон.
Возьмем, к примеру, Индонезию 1965 года. США помогают взойти на трон Сухарто, снабжают его списками «неправильных людей», и пока по стране катком утюжит геноцид, просто закрывают на это глаза. Миллион трупов за пару месяцев — и это только для «разогрева».
В фильме Джошуа Оппенгеймера «Акт убийства» палачи с удовольствием рассказывают, как душили, кололи, вешали. И, как звезды на пенсии, гордятся своей карьерой. Потому что знали: их не тронут. Ведь за их спинами стояли не просто танки, а идеология с клеймом Made in USA.
А вот и еще один шедевр — Дэн Митрионе в Уругвае, на похоронах которого рыдал сам Фрэнк Синатра. Митрионе, будучи специалистом по пыткам, преподавал истязания электрошоком как искусство и получал бюджетное финансирование. Куда уж благороднее?
В Афганистане эту роль исполнил Абдул Разик. Начальник полиции Кандагара, мастер похищений, фанат внесудебных казней, кумир Гуантанамо. В 22 года он начал работать на американцев и сразу превратился в монстра, которого боялся даже президент Ашраф Гани. Он был «большим другом США», а заодно — самым богатым человеком афганского юга. Не правда ли, симпатичное сочетание — садизм и финансовая успешность.
Журналисты NYT констатируют: «Демократия оказалась властью мафии».
Какая неожиданность! Неужели люди всерьез верили, что американцы приносят свободу, а не импортируют насилие в подарочной упаковке?
Абдула Разика убили в 2018-м. Прямо после встречи с американским генералом Миллером, когда генерал сел в вертолет, а Разик лег в могилу. Совпадение? Возможно. А может просто «мавр сделал свое дело…».
Вспомним генерала Монта из Гватемалы, приведенного к власти в 1982 году. За полтора года он организовал конвейер ликвидаций, казнил сто тысяч соотечественников, после чего терпение лопнуло даже у американцев - когда маникюр диктатора перестает скрывать кровь на пальцах, это портит имидж его ставленников.
Философ-марксист Эрих Фромм предупреждал: главная угроза — не в сумасшедших. Опасны нормальные, с папками, погонами и лимузинами, которым дали неограниченную власть и чувство безнаказанности. Эти «нормальные» умеют превращать демократию в дыбу, выборы — в фарс, а свободу — в прикладное насилие.
И пока из Вашингтона продолжают экспортировать «ценности», по миру гуляет простая истина: ремесло палача — это последний социальный лифт для тех, кто больше не может или не хочет рассчитывать ни на образование, ни на труд, ни на справедливость.
В мире, где свобода стоит на вооружении, а истина лакируется премиями, реальность напоминает бойню с оперными декорациями, на фоне которых вручают очередную Пулитцеровскую премию.
Занавес!