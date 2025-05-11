У Эрдогана вслед за Путиным призвали ехать в Стамбул

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в своем заявлении в социальных сетях прокомментировал значимость Стамбула как площадки для мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Челик подчеркнул, что «воля президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к миру и репутация Турции как надежного партнера становятся ключевыми факторами в разрешении конфликтов, угрожающих глобальной стабильности». Он отметил, что «в условиях, когда в мире звучат безответственные призывы к эскалации войн и конфликтов, нередко можно наблюдать лицемерие: те, кто выступает за мир в одном регионе, одновременно разжигают конфликты в другом».

Челик указал на «ослабление влияния международных институтов и маргинализацию дипломатии в текущей глобальной обстановке. По его словам, основные столпы международного порядка находятся под угрозой. В этих условиях президент Эрдоган продолжает отстаивать мирные инициативы для всех зон конфликтов, что делает Турцию надежным центром дипломатии и справедливого урегулирования».

«Для достижения мира в российско-украинском конфликте, как и для разрешения других конфликтов в мире, принципиальная миротворческая дипломатия президента Эрдогана является наиболее надежной силой. Дипломатические усилия, предпринятые главой государства за последние месяцы, охватывают все ключевые направления, необходимые для обеспечения глобального мира», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в ночном заявлении 11 мая не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в «нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня».

Он предложил обсудить в том числе и «вопрос перемирия» на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва «готова участвовать в них без предварительных условий», заявил президент России.

Предложение Путина — это фактически возврат к формату и процессу, который в 2022 году закончился безрезультатно.