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Королевские дары: «Летающий дворец» для Трампа

18:29 1449

Администрация Дональда Трампа готовится принять от королевской семьи Катара Boeing 747-8, который станет новым Air Force One до конца его президентского срока. После этого самолет будет передан фонду президентской библиотеки Трампа, сообщили источники ABC News.

Ожидается, что подарок будет анонсирован на следующей неделе во время визита Трампа в Катар — его первой зарубежной поездки во втором сроке.

Самолет, прозванный «летающим дворцом» из-за роскошной отделки, был осмотрен Трампом в феврале на аэродроме в Уэст-Палм-Бич. Его стоимость оценивается в $400 млн без учета затрат на военное оборудование, которое установит ВВС США для обеспечения безопасности президента.

Юристы Белого дома и Минюста США, включая генпрокурора Пэм Бонди и главного юриста Белого дома Дэвида Уоррингтона, заключили, что принятие самолета законно. Согласно их анализу, подарок не нарушает законы о взяточничестве или конституционный запрет на получение подарков от иностранных государств, поскольку самолет передается не лично Трампу, а ВВС США, а затем фонду библиотеки. Меморандум Бонди, направленный в Белый дом на прошлой неделе, подтверждает, что передача самолета фонду до 1 января 2029 года юридически допустима.

Самолет, которому 13 лет, будет модифицирован ВВС США для соответствия требованиям президентского борта. Затраты на переоборудование и передачу покроют ВВС. Компания L3Harris уже получила контракт на модернизацию, сообщила The Wall Street Journal.

Нынешний флот Air Force One состоит из двух устаревших Boeing 747-200, эксплуатируемых с 1990 года. Контракт на их замену, подписанный с Boeing в 2018 году, столкнулся с задержками и перерасходом средств. Изначально новые самолеты ожидались в 2029 году, но после вмешательства Илона Маска, которому Трамп поручил ускорить процесс, Boeing сдвинул сроки на 2027 год. Однако Трамп настаивает на получении нового борта уже в этом году.

Белый дом, Минюст и посольство Катара пока не прокомментировали ситуацию.

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