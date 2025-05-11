Немцы устроят России «киндер-сюрприз»

Правительство Германии прекратит публиковать подробную информацию о военной помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев. «Под моим руководством дебаты о поставках оружия, калибре, системах вооружения и так далее будут выведены из поля зрения общественности», — сказал он.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству, что данные о военной помощи Украине скроют, чтобы добиться стратегической неопределенности и не дать России получить какие-либо преимущества в войне. По его словам, в том числе правительство перестанет вести список переданного оружия, который регулярно обновлялся на сайте с 21 июня 2022 года.

На саммите «коалиции желающих» в Киеве Мерца также спросили о поставках дальнобойных ракет Taurus, что было одним из его предвыборных обещаний. Политик не дал прямого ответа, но и не исключил такой возможности. Незадолго до избрания он говорил, что данное решение будет приниматься в «согласовании с партнерами».

Мерц, вступивший в должность канцлера 6 мая, заверил, что Германия не откажется от своего обязательства поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения. «Это в наших общих европейских интересах. Эта война угрожает не только территориальной целостности Украины. Эта война пытается уничтожить полностью политический порядок Европы. Поэтому мы вместе с Украиной», — отметил он.

В тот же день правительство ФРГ сообщило о передаче ВСУ 66 миноустойчивых бронемашин, около 50 тыс. артиллерийских снарядов и боеприпасов, в том числе для средств противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин выделит Киеву более 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно, из них 3 млрд евро — в этом году. До конца 2025-го Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T и 300 снарядов к ним, 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard 1, 25 боевых машин Marder, а также 100 тыс. артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Германия может передать Киеву американский ЗРК Patriot, данный вопрос обсуждается с США, утверждали источники The New York Times.