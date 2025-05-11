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Израиль полностью одобряет план США по Газе

18:56 565

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль «полностью одобряет» недавно объявленный по инициативе США план оказания помощи сектору Газа, сообщает Times of Israel.

«Израиль полностью поддерживает план администрации Трампа, представленный в пятницу послом США в Израиле мистером Майком Хакаби», - заявил Саар на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Иерусалиме.

В эти выходные, в преддверии предстоящего на этой неделе визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, посол Вашингтона в Израиле заявил, что поддерживаемый США механизм распределения помощи в Газе должен вскоре вступить в силу, не вдаваясь в подробности.

«Гуманитарная помощь будет оказываться частным фондом на основе принципов, изложенных администрацией США. Это позволит оказывать помощь непосредственно населению. Нельзя допустить, чтобы ХАМАС прибрал ее к рукам. Во время войны Израиль допустил поступление гуманитарной помощи в Газу и способствовал этому. Но ХАМАС украл эту помощь у народа и заработал на этом свои деньги… Поэтому мы прекратим предпринимать эти усилия таким образом, который мог бы использовать ХАМАС, потому что это подрывает цели Израиля в этой справедливой войне», - сказал Саар.

По его словам, солдаты израильской армии не будут выделять помощь — они будут «охранять» периметр.

«Этот план позволяет оказывать помощь на основе международного гуманитарного права и его принципов, которым мы привержены», - сказал Саар, добавив, что Израиль «хотел бы сотрудничать по этому вопросу с как можно большим количеством стран и НПО».

В свою очередь, Вадефуль одобрил решение Израиля.

«Если этот путь обеспечит адекватную гуманитарную помощь, то правительство Германии поддержит его. Мы открыты для такого подхода, и я буду обсуждать его с Организацией Объединенных Наций - особенно с Генеральным секретарем Гутерришем - в этот вторник в Берлине», - добавил он.

Официальные лица, знакомые с этим планом, сообщили Times of Israel, что израильское правительство и военные активно участвовали в разработке его деталей, несмотря на то, что руководить инициативой будет новая международная организация — Гуманитарный фонд Газы, а Армия обороны Израиля не будет распределять помощь. Объединенные Арабские Эмираты отклонили просьбу Израиля профинансировать новую инициативу, заявив, что она не направлена на урегулирование гуманитарного кризиса в секторе Газа.

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