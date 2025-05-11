Израиль полностью одобряет план США по Газе

«Израиль полностью поддерживает план администрации Трампа, представленный в пятницу послом США в Израиле мистером Майком Хакаби», - заявил Саар на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Иерусалиме.

В эти выходные, в преддверии предстоящего на этой неделе визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, посол Вашингтона в Израиле заявил, что поддерживаемый США механизм распределения помощи в Газе должен вскоре вступить в силу, не вдаваясь в подробности.

«Гуманитарная помощь будет оказываться частным фондом на основе принципов, изложенных администрацией США. Это позволит оказывать помощь непосредственно населению. Нельзя допустить, чтобы ХАМАС прибрал ее к рукам. Во время войны Израиль допустил поступление гуманитарной помощи в Газу и способствовал этому. Но ХАМАС украл эту помощь у народа и заработал на этом свои деньги… Поэтому мы прекратим предпринимать эти усилия таким образом, который мог бы использовать ХАМАС, потому что это подрывает цели Израиля в этой справедливой войне», - сказал Саар.

По его словам, солдаты израильской армии не будут выделять помощь — они будут «охранять» периметр.

«Этот план позволяет оказывать помощь на основе международного гуманитарного права и его принципов, которым мы привержены», - сказал Саар, добавив, что Израиль «хотел бы сотрудничать по этому вопросу с как можно большим количеством стран и НПО».

В свою очередь, Вадефуль одобрил решение Израиля.

«Если этот путь обеспечит адекватную гуманитарную помощь, то правительство Германии поддержит его. Мы открыты для такого подхода, и я буду обсуждать его с Организацией Объединенных Наций - особенно с Генеральным секретарем Гутерришем - в этот вторник в Берлине», - добавил он.

Официальные лица, знакомые с этим планом, сообщили Times of Israel, что израильское правительство и военные активно участвовали в разработке его деталей, несмотря на то, что руководить инициативой будет новая международная организация — Гуманитарный фонд Газы, а Армия обороны Израиля не будет распределять помощь. Объединенные Арабские Эмираты отклонили просьбу Израиля профинансировать новую инициативу, заявив, что она не направлена на урегулирование гуманитарного кризиса в секторе Газа.