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Россия не согласна. А нужно ли Западу разрешение?

19:09 687

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о размещении европейских миротворцев в Украине. В интервью телеканалу ABC News он сообщил, что Москва «не согласна с такой идеей».

«Нет, мы не можем», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «угрозой» для страны присутствие миротворцев стран НАТО в Украине. Он подчеркнул, что «российская сторона не согласится на это ни при каких условиях».

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин предложил сформировать силы численностью 64 тысячи человек для отправки в Украину. Однако европейские министры обороны на встречах заявили, что такой контингент невозможен и даже 25 тысяч солдат потребуют значительных совместных усилий.

По информации издания, на встрече 10 апреля в рамках «коалиции желающих» и последующих обсуждениях в Брюсселе в узком кругу министры обороны сообщили британскому коллеге Джону Хили, что для поддержания 25-тысячного контингента с учетом ротаций за два года потребуется около 256 тысяч военнослужащих.

Великобритания готова предоставить до 10 тысяч военных, Франция — от 5 до 10 тысяч. Эстония и Финляндия опасаются, что участие в миссии ослабит их собственную оборону на границах. Польша, Испания и Италия прямо отказались отправлять войска. Источники отмечают, что Финляндия и Германия в целом против отправки сухопутных сил, хотя Германия не исключила полностью такую возможность.

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