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Кандидаты в президенты Польши соревнуются в антиукраинизме

20:09 834

В преддверии президентских выборов в Польше, которые состоятся 18 мая, а второй тур ожидается 1 июня, растущая усталость от помощи украинцам стала настолько заметной, что некоторые кандидаты решили, что они могут набрать больше голосов, пообещав меньше помогать украинцам, пишет Associated Press.

«Отношение польского общества к украинским военным беженцам изменилось», - сказал профессор социологии Ягеллонского университета в Кракове Петр Длугош, который проводил исследование отношения к украинцам в Центральной Европе.

Он сослался на опрос Центра изучения общественного мнения в Варшаве, который показал, что поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Среди польских кандидатов, превративших смену настроений в политическую кампанию, - консерватор Кароль Навроцки, историк и глава Института национальной памяти, который является избранным кандидатом от партии «Право и справедливость» и одним из лидеров предвыборной кампании.

Поскольку Навроцки стремится стать преемником Дуды, он проявляет двойственное отношение к украинцам, подчеркивая необходимость защищать интересы Польши превыше всего.

После напряженного визита президента Украины Владимира Зеленского в Овальный кабинет в феврале Навроцки заявил, что украинскому лидеру необходимо «переосмыслить» свое поведение по отношению к союзникам.

В прошлом месяце Навроцки пообещал, что в случае своей победы он введет закон, согласно которому польские граждане будут иметь приоритет перед украинцами при получении медицинских услуг или в школах.

Кандидат Славомир Ментцен и его партия «Конфедерация» пошли еще дальше. Он обвинил украинцев в перегруженности школ, завышенных ценах на жилье и в том, что они злоупотребляют польской щедростью.

А на митинге ультраправого кандидата Гжегожа Брауна 30 апреля его сторонники забрались на балкон мэрии в Бяла-Подляске и сорвали украинский флаг, который висел там с февраля 2022 года, в знак солидарности.

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