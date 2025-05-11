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Курды отказались от терроризма против Турции

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Стали известны решения, принятые на конгрессе, проведенном по призыву находящегося в заключении лидера террористической организации РПК Абдуллы Оджалана. Об этом в эфире TV100 рассказал журналист Невзат Челик.

Он отметил, что среди четырех принятых решений первое заключается в том, что РПК прекратит террористические атаки против турецкого государства. Отныне РПК будет вести борьбу политическими и правовыми методами.

Кроме того, с самороспуском РПК вся деятельность организации будет прекращена. С момента объявления решения о роспуске в Ираке, Иране, Сирии и Турции не будет проводиться никаких военных действий, связанных с названием РПК.

С 5 по 7 мая РПК провела съезд, на котором обсудила обращение своего лидера Абдуллы Оджалана, находящегося в заключении. В феврале он призвал организацию, которую основал более 40 лет назад, сложить оружие.

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