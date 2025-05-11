Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина?

В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении России стала значительно жестче, что заставило Кремль реагировать. Но реакция пока остается лишь на словах, и не похоже, чтобы Владимир Путин был готов отказаться от своих максималистских целей в Украине. Об этом пишет The Times.

Автор, в частности, ссылается на экстренный выход Путина в эфир в 2 часа ночи после того, как Запад и Украина выдвинули ему ультиматум по 30-дневному перемирию. Хотя он и предложил прямые переговоры с Украиной, российский президент отверг немедленное прекращение огня и повторил свое требование об «устранении коренных причин» войны.

Как отмечает автор публикации, «в переводе с кремлевского» это заявление означает, что Путин требует как минимум устранения прозападного правительства в Киеве и отказа Украины от курса в НАТО. Также, возможно, Путин может иметь в виду отказ Украины от Крыма и четырех континентальных регионов, которые Россия полностью не контролирует до сих пор.

Журналист также сомневается, что Путин по-настоящему боится новых санкций Запада, поскольку Россия и так уже является наиболее подсанкционной страной мира, однако это особо не сказалось на уровне жизни в Москве и Санкт-Петербурге. По крайней мере, не так сильно, чтобы заставить Путина свернуть войну, «которую он считает своей исторической миссией».

«И поэтому Кремль повторяет свои требования неделю за неделей, время от времени выражаясь разными словами, но без фундаментальных изменений в своем настоянии на том, что единственный путь к миру - это чтобы Украина дала России все, чего она хочет», - резюмирует The Times.