Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль стремится к «хорошим отношениям» с новыми властями в Дамаске после сегодняшнего заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что израильские вооруженные силы обнаружили в Сирии останки сержанта, сообщает Times of Israel.

На вопрос во время пресс-конференции в Иерусалиме, получал ли Израиль помощь от сирийского правительства в ходе миссии по восстановлению и укрепляется ли альянс с Дамаском после сообщений о непрямых переговорах, Саар ответил: «Похоже этот вопрос следует задать в канцелярии премьер-министра. Тем не менее мы хотели бы сохранить хорошие отношения. Мы хотели бы стабильности. Естественно, у нас есть опасения по поводу безопасности, и это понятно».

По словам Саара, у Израиля есть основания «скептически относиться к нынешнему режиму» в Сирии, в частности, из-за «определенных шагов… в отношении меньшинств в стране», намекнув на недавнее насилие против сирийских друзов, в результате которого погибли десятки человек.

«Но у нас добрые намерения. Мы хотим этого. Мы хотим безопасности. Мы хотим стабильности. Таково наше желание», - добавил он.

Как отмечает израильское СМИ, его высказывания, по-видимому, знаменуют собой смену тона от резкой риторики, которую он использовал в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его правительства.

Ранее в этом месяце, после смертоносных межконфессиональных столкновений в преимущественно друзских районах Сирии, Саар призвал международное сообщество «защитить меньшинства в Сирии, и в частности друзов, от режима и его террористических банд».

Аналогичным образом, еще в марте, после сообщений о том, что более тысячи мирных жителей были убиты на родине алавитов, Саар осудил «чистое зло», исходящее от «джихадистского» руководства Сирии.

«Они были джихадистами и остаются джихадистами, даже если некоторые из их лидеров надели костюмы», - сказал он тогда.