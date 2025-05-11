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Скончался экс-кандидат в президенты России

22:22 2311

На 88-м году жизни умер экономист Виктор Геращенко, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на близкий к семье источник. О смерти Геращенко также написала в телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы. У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения. Уходят Титаны! Вечная им память!» — написала Дмитриева.

Геращенко был главой Госбанка СССР, в 1990-е и начало 2000-х возглавлял Центробанк. Под его руководством были проведены несколько денежных реформ. В их числе павловская денежная в 1991 году, по которой банкноты номиналом в 50 и 100 руб. можно было обменять в течение двух дней на купюры нового образца, но крупные суммы со сберегательных книжек снимать было нельзя. По реформе 1993-го оставшиеся в обращении денежные знаки 1991–1992 годов следовало обменять на новые, однако на руки невозможно было получить сумму, превышающую 35 тыс. руб.

В 2004 году Геращенко стал председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС после ареста ее главы Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом). В 2006 году ЮКОС признали банкротом.

Геращенко дважды заявлял о желании стать президентом России. Впервые он выдвинул свою кандидатуру в 2003-м от Партии российских регионов (сейчас вошла в состав партии «Справедливая Россия»). Однако ему отказали в регистрации, так как тот не собрал необходимого количества подписей избирателей в свою поддержку. Потом, в 2007-м, Геращенко также заявил о планах баллотироваться, но позже отказался — его не поддержала ни одна партия.

Экономист был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Он также является автором книг «Россия и деньги. Что нас ждет?» (2009), «Нет дефолту! Работа над ошибками» (2013).

Геращенко родился в декабре 1937-го в семье экономистов в Ленинграде. Окончил кредитный факультет Московского финансового института (Финансовый университет при правительстве России) в 1960 году.

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