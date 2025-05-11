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Немцы вышли против националистов

23:15 200

В городах Германии в воскресенье, 11 мая, прошли митинги за запрет ультраправой партии «Альтернатива для Германии», передает «Немецкая волна».

Как заявили организаторы акций в соцсети Х, всего состоялось более 50 демонстраций под общим лозунгом «Больше никаких отговорок - запрет АдГ сейчас!».

Как сообщает агентство epd, в Мюнхене на акцию за запрет АдГ вышли около 3000 человек. В их числе были участники радикального климатического движения Fridays for Future. Во Фрайбурге-им-Брайсгау к колонне демонстрантов присоединились члены Левой партии и общеевропейской партии Volt, а также ЛГБТ-активисты.

В Эссене, по данным организаторов, собралось около 2500 участников. В Берлине на акцию у Бранденбургских ворот пришли около 3000 человек. Демонстрации также прошли в Гамбурге, Кёльне, Майнце, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Галле и других городах.

За запрет АдГ 11 мая высказалась и сопредседатель фракции «Союза 90»/ «зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман.

Против запрета АдГ выступил премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза Маркус Зёдер, а также генсек Христианско-демократического союза Карстен Линнеман. Обе партии входят в правящую в ФРГ коалицию.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) 2 мая объявило, что признало АдГ правоэкстремистской на федеральном уровне. 5 мая партия подала иск против этого в административный суд Кёльна, где находится штаб-квартира спецслужбы.

В АдГ считают, что причисление ее к экстремистам - политически мотивированная попытка дискредитации и криминализации.

8 мая BfV заявило, что временно приостанавливает классификацию АдГ как правоэкстремистской до решения суда.

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