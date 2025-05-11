Израиль готов продолжить войну без США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может отказаться от американской помощи в сфере безопасности, сигнализируя о готовности продолжать военные операции в секторе Газа, несмотря на давление со стороны США. Об этом сообщает израильская пресса на фоне обострения напряженности в отношениях между Нетаньяху и администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным американского телеканала NBC, за последние две недели отношения между лидерами стали напряженными из-за расхождений во взглядах на конфликт в Газе и политику в отношении Ирана. В то время как Трамп настаивает на временном прекращении огня и продвигает план послевоенного восстановления Газы, Нетаньяху, по словам источников, рассматривает продолжение боевых действий как стратегический приоритет.

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне новостей о возможном освобождении ХАМАС израильского солдата с американским гражданством Идана Александера, который находился в плену более полутора лет. ХАМАС назвал это «жестом доброй воли» в рамках переговоров о прекращении огня и допуске гуманитарной помощи в Газу. Как сообщает Reuters, освобождение запланировано на 13 мая, а переговоры между ХАМАС и США уже идут напрямую, что подчеркивает стремление Вашингтона к деэскалации.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники уточняет, что США предложат Израилю согласиться на временное перемирие для безопасного возвращения Александера, не требуя при этом освобождения палестинских заключенных. Однако позиция Нетаньяху, судя по его последним заявлениям, остается жесткой: Израиль намерен продолжать военные действия, даже если это приведет к разрыву с традиционной поддержкой США.

Тем временем, по данным саудовского телеканала «Аш-Шарк», ряд арабских государств призвали Трампа выдвинуть инициативу по принудительному прекращению конфликта во время его визита в регион. Эти предложения, однако, могут столкнуться с сопротивлением со стороны Израиля, чье руководство демонстрирует решимость следовать собственным стратегическим целям.

На переговорах ХАМАС и США обсуждалось двухэтапное соглашение по пленным, включающее 70-дневное продление перемирия в обмен на освобождение 10 израильских пленных, а также гарантии США, что израильская армия не начнет новую войну.