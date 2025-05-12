Индия отправит Армении оружие на 60 миллиардов рупий

Индия отправит 2-ю партию зенитных ракетных комплексов Akash в Армению в июле, сообщает IADN. В конце ноября прошлого года СМИ сообщили, что Индия отправляет первую батарею ЗРК Akash в Армению.

Как пишет издание New Indian Express, в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов) и стала первой зарубежной страной, купившей эту ракетную систему.

Система Akash, разработанная организацией оборонных исследований и разработок, представляет собой ракету класса «земля-воздух», которая может поражать истребители, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля», беспилотники и другие воздушные средства на расстоянии до 25 километров.

Каждая батарея системы вооружения Akash, производимая Bharat Electronics Limited, сопровождается одним пассивным 3D-радаром с электронным сканированием и четырьмя пусковыми установками с тремя ракетами на каждой, все из которых взаимосвязаны.