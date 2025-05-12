USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Индия отправит Армении оружие на 60 миллиардов рупий

00:33 574

Индия отправит 2-ю партию зенитных ракетных комплексов Akash в Армению в июле, сообщает IADN. В конце ноября прошлого года СМИ сообщили, что Индия отправляет первую батарею ЗРК Akash в Армению.

Как пишет издание New Indian Express, в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов) и стала первой зарубежной страной, купившей эту ракетную систему.

Система Akash, разработанная организацией оборонных исследований и разработок, представляет собой ракету класса «земля-воздух», которая может поражать истребители, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля», беспилотники и другие воздушные средства на расстоянии до 25 километров.

Каждая батарея системы вооружения Akash, производимая Bharat Electronics Limited, сопровождается одним пассивным 3D-радаром с электронным сканированием и четырьмя пусковыми установками с тремя ракетами на каждой, все из которых взаимосвязаны.

Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
00:56 294
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 1000
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 4555
Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»
Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»
11 мая 2025, 22:16 1492
Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина?
Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина? The Times
11 мая 2025, 21:58 2922
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
11 мая 2025, 13:07 7346
Курды отказались от терроризма против Турции
Курды отказались от терроризма против Турции
11 мая 2025, 20:48 3619
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика
11 мая 2025, 19:54 5620
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова; все еще актуально
11 мая 2025, 11:55 8446
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема
11 мая 2025, 18:08 5111
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11 мая 2025, 11:16 5331

ЭТО ВАЖНО

Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
00:56 294
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 1000
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 4555
Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»
Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»
11 мая 2025, 22:16 1492
Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина?
Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина? The Times
11 мая 2025, 21:58 2922
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
11 мая 2025, 13:07 7346
Курды отказались от терроризма против Турции
Курды отказались от терроризма против Турции
11 мая 2025, 20:48 3619
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика
11 мая 2025, 19:54 5620
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова; все еще актуально
11 мая 2025, 11:55 8446
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема
11 мая 2025, 18:08 5111
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11 мая 2025, 11:16 5331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться