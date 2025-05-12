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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину

00:56 295

Больше 20 дронов «Шахед» залетели в Украину, они уже в Черниговской и Сумской областях, двигаясь в сторону Киева.

На территорию Украины залетают новые беспилотники.

Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
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ЭТО ВАЖНО

Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину
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Израиль хочет хороших отношений с «джихадистами в костюмах»
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Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина?
Что «в переводе с кремлевского» означает требование Путина? The Times
11 мая 2025, 21:58 2924
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
11 мая 2025, 13:07 7347
Курды отказались от терроризма против Турции
Курды отказались от терроризма против Турции
11 мая 2025, 20:48 3619
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика
11 мая 2025, 19:54 5624
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова; все еще актуально
11 мая 2025, 11:55 8447
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема
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Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
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