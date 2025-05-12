Россия после перерыва с удовольствием обстреливает Украину

Больше 20 дронов «Шахед» залетели в Украину, они уже в Черниговской и Сумской областях, двигаясь в сторону Киева.
На территорию Украины залетают новые беспилотники.
Больше 20 дронов «Шахед» залетели в Украину, они уже в Черниговской и Сумской областях, двигаясь в сторону Киева.
На территорию Украины залетают новые беспилотники.
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