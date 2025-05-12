Палестинцы прозревают

48% жителей сектора Газа поддерживают протесты и демонстрации против ХАМАС. Это показали результаты опроса, проведенного в анклаве и на Западном берегу с 1 по 4 мая, сообщает All Arab News.

В то же время почти на 20% снизилась поддержка вторжения организации на юг Израиля 7 октября 2023 года по сравнению с показателями марта 2024 года, когда они составляли 71%. Также отмечается, что в настоящее время сторонников ХАМАС на Западном берегу больше, чем в секторе.

Результаты опроса также показали, что более миллиона жителей сектора Газа (43% опрошенных) выразили готовность покинуть анклав после окончания войны.