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Палестинцы прозревают

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48% жителей сектора Газа поддерживают протесты и демонстрации против ХАМАС. Это показали результаты опроса, проведенного в анклаве и на Западном берегу с 1 по 4 мая, сообщает All Arab News.

В то же время почти на 20% снизилась поддержка вторжения организации на юг Израиля 7 октября 2023 года по сравнению с показателями марта 2024 года, когда они составляли 71%. Также отмечается, что в настоящее время сторонников ХАМАС на Западном берегу больше, чем в секторе.

Результаты опроса также показали, что более миллиона жителей сектора Газа (43% опрошенных) выразили готовность покинуть анклав после окончания войны.

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