Афганцы остались без шахмат

Талибские власти запретили шахматы в Афганистане из религиозных соображений. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Ограничения установило «Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока» Афганистана. Информацию об этом агентству подтвердили чиновники из Минспорта страны. Министерство, в частности, ликвидировало Афганскую шахматную федерацию.

«Шахматы, некогда популярный вид спорта в Афганистане, в последние годы пережили возрождение. Позиция «Талибана» отражает их более широкую стратегию по ограничению культурных и развлекательных занятий в стране, ссылаясь на исламские правовые толкования», – пишет Khaama Press.