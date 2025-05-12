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Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра

01:54 638

Пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве, случившийся в ночь на 12 мая 2024 года, произошел по вине российских спецслужб. Об этом официально заявили министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

«В настоящее время на основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками. Их деятельность организовывалась и направлялась постоянным лицом, находящимся в Российской Федерации. Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются», - говорится в заявлении.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск также обвинил в поджоге российские спецслужбы и пообещал наказать всех причастных к нему:

«Теперь мы точно знаем, что причиной большого пожара в торговом центре Marywilska в Варшаве стал поджог, заказанный российскими спецслужбами. Часть виновных уже задержана, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!» - написал Туск на своей странице в Twitter (Х).

В результате пожара торговый центр сгорел полностью: огонь охватил площадь в 63 000 кв. м, сгорели павильоны и товар почти 1 400 арендаторов. Пожар продолжался больше 5 часов. Сразу после пожара специалисты отмечали, что огонь распространился на очень большую площадь за короткое время, что необычно для случайного возгорания.

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