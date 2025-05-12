СГБ доставила в Баку террористов

Решением Сабаильского районного суда Баку арестована группа лиц, объявленных в розыск Службой государственной безопасности Азербайджана по подозрению в терроризме.

Как стало известно haqqin.az, в результате проведенных СГБ оперативных мероприятий группа лиц была задержана на территории иностранных государств и доставлена в Азербайджан. Отмечается, что задержанных много.

В ответ на запросы местных СМИ в пресс-службе СГБ сообщили, что в настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по данному вопросу, в ближайшее время общественности предоставят подробную информацию.