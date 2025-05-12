Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?

Азербайджанская компания «Аккорд» выиграла конкурс, объявленный Министерством жилищного строительства Израиля, и вскоре начнет реализацию крупного строительного проекта в еврейском государстве, сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению, для участия в проекте из Азербайджана в Израиль приедут 1600 инженеров и строительных рабочих.

Израильские СМИ отмечают, что это не единственный пример тесного экономического сотрудничества между двумя странами. Так, в марте Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и BP получили лицензию на поиск газа в прибрежных водах Израиля. SOCAR приобрела ранее 10% газового месторождения «Тамар» (стоимость сделки оценивается в 900 миллионов долларов).

Израильские СМИ также отмечают, что администрация Трампа прилагает сейчас большие усилия, чтобы Азербайджан присоединился к странам, подписавшим Авраамовы соглашения. Утверждается, что этому вопросу был посвящен недавний визит в Баку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.