Китайский бренд возглавил рейтинг самых надежных автомобилей

Китайская Сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2024 года. Лидером общего зачета в категории «люксовые электромобили и гибриды» стал Voyah, показав лучший результат среди 96 марок.

Благодаря высокому индексу надежности и наименьшему риску возникновения дефектов, Voyah набрал больше всех среди участников - 153 балла. Отметим, что рейтинг основан на анализе жалоб автовладельцев о неисправностях и дефектах.

Официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества SCM Motors с корпорацией Dongfeng Motor, одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.

Дистрибьютор, владеющий официальным сервисным центром, соответствующим всем стандартам, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет, или до 160 000 км пробега.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.