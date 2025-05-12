USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Китайский бренд возглавил рейтинг самых надежных автомобилей

фото
10:04 1044

Китайская Сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2024 года. Лидером общего зачета в категории «люксовые электромобили и гибриды» стал Voyah, показав лучший результат среди 96 марок.

Благодаря высокому индексу надежности и наименьшему риску возникновения дефектов, Voyah набрал больше всех среди участников - 153 балла. Отметим, что рейтинг основан на анализе жалоб автовладельцев о неисправностях и дефектах.

Официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества SCM Motors с корпорацией Dongfeng Motor, одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.

Дистрибьютор, владеющий официальным сервисным центром, соответствующим всем стандартам, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет, или до 160 000 км пробега.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.

Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
10:29 375
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 1193
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика; все еще актуально
11 мая 2025, 19:54 8321
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 2195
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам
11 мая 2025, 21:52 6088
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема; все еще актуально
11 мая 2025, 18:08 7242
Путин посеял Трампа
Путин посеял Трампа продолжение главной темы; все еще актуально
11 мая 2025, 14:26 7982
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
01:54 5634
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
00:56 4786
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 3044
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 10590

ЭТО ВАЖНО

Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
10:29 375
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 1193
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика; все еще актуально
11 мая 2025, 19:54 8321
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 2195
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам
11 мая 2025, 21:52 6088
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема; все еще актуально
11 мая 2025, 18:08 7242
Путин посеял Трампа
Путин посеял Трампа продолжение главной темы; все еще актуально
11 мая 2025, 14:26 7982
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
01:54 5634
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
00:56 4786
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 3044
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 10590
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться