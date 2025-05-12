Зеленский перехватил инициативу у Путина

Согласно изданию, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военная помощь Украине для её обороны, чтобы побудить Россию вернуться за стол переговоров.

Как пишет The Guardian, Зеленский перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает на него давление.

В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но заявил, что «несмотря на это» предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

The Guardian отмечает, что тон Путина был явно выверен, чтобы отклонить требования Европы, но также создать впечатление конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавнего времени проявляла более мягкую позицию по отношению к Москве. Путин поблагодарил администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта: «Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни в частном порядке по поводу требований Москвы в войне в Украине».

Зеленский, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского лидера.

10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо её ждёт новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого Путин заявил, что предлагает начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, призвав Украину немедленно согласиться на переговоры.

Зеленский сообщил, что прибудет в Турцию в четверг и надеется, что Путин тоже примет участие в переговорах.