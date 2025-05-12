Важная встреча в поддержку Украины

Как сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД, эта встреча состоится перед саммитом премьер-министра Кира Стармера с лидерами Европейского Союза.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник проведет переговоры со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества.

«Мы столкнулись с моментом, который бывает раз в поколение, для коллективной безопасности нашего континента, - заявил Лэмми. - Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины — он имеет экзистенциальное значение для всей Европы».

Во время встречи Лэмми намерен объявить о новых санкциях против субъектов, поддерживающих вторжение России в Украину, а также призвать к усилению европейской безопасности.

10 мая лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев. После встречи Коалиции желающих европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив мирные усилия.

Зеленский объявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась о полном и безусловном прекращении огня с 12 мая на 30 дней.

Лидеры также предупредили президента Владимира Путина о введении новых «масштабных» санкций, если он откажется от этого предложения. В ответ Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, на что Зеленский уже ответил согласием.