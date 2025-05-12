Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину

В ночь на 12 мая российские вооруженные силы атаковали Украину, выпустив 108 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Украинским силам ПВО удалось нейтрализовать 55 ударных дронов, тогда как 30 беспилотников-имитаторов, по данным военных, «локационно потеряны без негативных последствий».
От атаки дронов, по данным командования Воздушных сил ВСУ, пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская область.
Ранее, 10 мая, Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию на всех фронтах, начиная с 12 мая. В ответ президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и ее европейские союзники настаивают, что Россия сначала должна согласиться на перемирие и только после этого возможен диалог. Президент США Дональд Трамп призвал Киев ускорить переговоры с Москвой. Владимир Зеленский в свою очередь выразил готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле, даже если Россия не прекратит огонь с 12 мая, сообщает Axios.