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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину

10:29 384

В ночь на 12 мая российские вооруженные силы атаковали Украину, выпустив 108 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинским силам ПВО удалось нейтрализовать 55 ударных дронов, тогда как 30 беспилотников-имитаторов, по данным военных, «локационно потеряны без негативных последствий».

От атаки дронов, по данным командования Воздушных сил ВСУ, пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская область.

Ранее, 10 мая, Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию на всех фронтах, начиная с 12 мая. В ответ президент России Владимир Путин предложил начать переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и ее европейские союзники настаивают, что Россия сначала должна согласиться на перемирие и только после этого возможен диалог. Президент США Дональд Трамп призвал Киев ускорить переговоры с Москвой. Владимир Зеленский в свою очередь выразил готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле, даже если Россия не прекратит огонь с 12 мая, сообщает Axios.

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