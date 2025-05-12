Нефть растет на фоне успешных переговоров США и Китая

Цены на нефть растут в понедельник благодаря надеждам на положительный исход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал прошедшие в выходные переговоры с китайской делегацией в Швейцарии как «продуктивные». Он отметил «существенный прогресс» и пообещал раскрыть детали в понедельник.

На 8:10 по Баку стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,42 (0,66%), достигнув $64,33 за баррель. В пятницу эти контракты прибавили в цене $1,07 (1,7%), достигнув $63,91 за баррель.