USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Нефть растет на фоне успешных переговоров США и Китая

10:31 214

Цены на нефть растут в понедельник благодаря надеждам на положительный исход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал прошедшие в выходные переговоры с китайской делегацией в Швейцарии как «продуктивные». Он отметил «существенный прогресс» и пообещал раскрыть детали в понедельник.

На 8:10 по Баку стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,42 (0,66%), достигнув $64,33 за баррель. В пятницу эти контракты прибавили в цене $1,07 (1,7%), достигнув $63,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подорожали на $0,47 (0,77%), достигнув $61,49 за баррель. В пятницу их стоимость выросла на $1,11 (1,85%), составив $61,02 за баррель.

Аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь предупреждает, что, несмотря на оптимизм, пока неясно, будет ли вопрос тарифов решен по существу и насколько ослабнет напряженность. «Пока мы не увидим реальных позитивных сдвигов в макроэкономике, фундаментальных факторах или геополитике, потенциал роста цен на нефть остается ограниченным», — отметил он.

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI прибавили более 4% в стоимости.

Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
10:29 386
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 1197
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика; все еще актуально
11 мая 2025, 19:54 8323
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 2202
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам
11 мая 2025, 21:52 6090
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема; все еще актуально
11 мая 2025, 18:08 7243
Путин посеял Трампа
Путин посеял Трампа продолжение главной темы; все еще актуально
11 мая 2025, 14:26 7984
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
01:54 5636
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
00:56 4789
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 3047
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 10593

ЭТО ВАЖНО

Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
Россия проигнорировала перемирие и атаковала Украину
10:29 386
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
Азербайджанские строители едут в Израиль. Для чего?
09:57 1197
Конец войны отодвигается
Конец войны отодвигается наша аналитика; все еще актуально
11 мая 2025, 19:54 8323
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 2202
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам
11 мая 2025, 21:52 6090
Командиры-палачи. Made in USA
Командиры-палачи. Made in USA горячая тема; все еще актуально
11 мая 2025, 18:08 7243
Путин посеял Трампа
Путин посеял Трампа продолжение главной темы; все еще актуально
11 мая 2025, 14:26 7984
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
01:54 5636
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
Россия без зазрения совести обстреливает Украину
00:56 4789
Израиль готов продолжить войну без США
Израиль готов продолжить войну без США
11 мая 2025, 23:42 3047
Скончался экс-кандидат в президенты России
Скончался экс-кандидат в президенты России
11 мая 2025, 22:22 10593
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться