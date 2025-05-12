Нефть растет на фоне успешных переговоров США и Китая

Цены на нефть растут в понедельник благодаря надеждам на положительный исход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.
Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал прошедшие в выходные переговоры с китайской делегацией в Швейцарии как «продуктивные». Он отметил «существенный прогресс» и пообещал раскрыть детали в понедельник.
На 8:10 по Баку стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,42 (0,66%), достигнув $64,33 за баррель. В пятницу эти контракты прибавили в цене $1,07 (1,7%), достигнув $63,91 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подорожали на $0,47 (0,77%), достигнув $61,49 за баррель. В пятницу их стоимость выросла на $1,11 (1,85%), составив $61,02 за баррель.
Аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь предупреждает, что, несмотря на оптимизм, пока неясно, будет ли вопрос тарифов решен по существу и насколько ослабнет напряженность. «Пока мы не увидим реальных позитивных сдвигов в макроэкономике, фундаментальных факторах или геополитике, потенциал роста цен на нефть остается ограниченным», — отметил он.
По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI прибавили более 4% в стоимости.