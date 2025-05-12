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Индия открывает закрытые аэропорты

10:34 120

Индия возобновила работу 32 аэропортов на севере и западе страны, которые временно прекращали деятельность из-за обострения конфликта с Пакистаном.

Об этом сообщает телеканал News18.

«Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении.

Пилоты получили соответствующее уведомление после распоряжений ВВС Индии.

9 мая сообщалось, что Индия временно приостановила работу 32 аэропортов. Ограничения затронули воздушные гавани в городах Адхампур, Амбала, Амритсар, Авантипур, Батинда, Бхудж, Биканер, Чандигарх, Халвара, Хиндон и Джамму.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что это ответ на недавние удары Индии по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. В ходе операции Исламабад нанес удары по авиабазам Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир, а также по ракетным объектам в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Конфликт обострился после теракта 22 апреля в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире. Индия обвинила пакистанскую разведку в причастности к атаке.

Ранее сообщалось, что ночь на линии контроля в Джамму и Кашмире впервые за последние дни прошла спокойно.

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