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Без участия Израиля: ХАМАС обещает освободить американца

10:40 76

Палестинская группировка ХАМАС 11 мая объявила о готовности освободить Идана Александра, израильского военнослужащего с гражданством США и Израиля, сообщила The New York Times со ссылкой на заявление движения.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что решение об освобождении 21-летнего Александра было принято после переговоров с США. По данным источников NYT, ХАМАС согласился отпустить заложника в качестве жеста доброй воли, не выдвигая конкретных условий.

Подробности освобождения, включая сроки и порядок, пока не уточняются. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что Александр будет освобожден уже 12 мая. Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что это произойдет в течение одного-двух дней. «Мы получили просьбу освободить Александра и согласились», — отметил Мардави, добавив, что США пообещали активизировать усилия для прекращения конфликта в секторе Газа.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что США уведомили израильские власти о решении ХАМАС освободить Александра «в знак доброй воли, без каких-либо требований». В офисе подчеркнули, что Вашингтон рассматривает это как шаг к возобновлению переговоров о возвращении других заложников.

Дональд Трамп, комментируя заявление ХАМАС, назвал освобождение Идана Александра — «шагом в духе доброй воли по отношению к США». «Надеюсь, это первый из тех последних шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта», — добавил президент США.

Идан Александр — выходец из американского штата Нью-Джерси. Он приехал в Израиль после школы, чтобы служить в армии. Во время атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года его взяли в заложники на военном посту в районе сектора Газа. Это последний живой американец, находящийся в заложниках у ХАМАС.

Заявление об освобождении Александра прозвучало за несколько дней до визита Трампа на Ближний Восток, который начнется 13 мая. Президент США посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

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