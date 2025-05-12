Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая

Соединенные Штаты и Китай в ходе торговых переговоров договорились на 90 дней понизить введенные ранее пошлины до минимальных. Это следует из официального документа, выложенного на сайте Белого дома. Соглашение начнет действовать с 14 мая этого года.
США снизят пошлины на товары из Китая со 145% до 30%. Китай понизит свои со 125% до 10%, отмечает Bloomberg.
Американский фондовый рынок отреагировал на заявление ростом. По данным на 11:37 по бакинскому времени, фьючерс на S&P 500 растет на 2,82%, до 5819,5 пункта; фьючерс на Dow Jones — на 2,22%, до 42 164,9 пункта; фьючерс на NASDAQ 100 — на 3,65%, до 20 794,4 пункта.
На фоне сообщения по итогам переговоров золото ускорило падение: драгметалл снижается на 3:52%, до $3222,9 за унцию. Нефть ускорила рост: на пике стоимость нефти Brent на бирже ICE подскочила на 3,74%, до $66,3 за баррель.
Доллар укрепляется по отношению к валютам-убежищам в понедельник, поскольку прошедшие в выходные переговоры между США и Китаем ослабили опасения о разрушительных последствиях торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Reuters. Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:48 по бакинскому времени вырос на 0,12% - до 100,71. Однако «зеленый» все еще на 3,6% слабее, чем был до объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин 2 апреля.
Японская иена к доллару подешевела на 0,54 - до 146,12. Швейцарский франк опустился на 0,37% - до 0,8342. Евро снизился на 0,29% - до $1,1214. Британский фунт ослаб на 0,24% - до $1,3272.
По словам Джейсона Чана из Bank of East Asia, прогресс в переговорах между США и Китаем положительно сказывается на рынках, поскольку служит ориентиром для других торговых партнеров.
* * * 11:56
США и Китай договорились о взаимном снижении тарифов до 10%.
Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли, которые прошли в Женеве.
Согласно документу, США сократят на 24 процентных пункта введенные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая «на первоначальный период в 90 дней», «сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%».
Согласно коммюнике, Китай со своей стороны примет аналогичные меры.
По данным Bloomberg, совокупные пошлины США на большинство китайских товаров, ранее составлявшие 145%, будут сокращены до 30%, включая ставку, связанную с фентанилом, с 14 мая. В то же время пошлины Китая на американские товары снизятся с 125% до 10%.
«Мы провели очень активную и продуктивную дискуссию о дальнейших шагах по фентанилу. Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Стороны также договорились создать механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений, что является шагом к деэскалации тарифной войны.
Торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что Вашингтон стремится к более сбалансированной торговле с Китаем.
Белый дом охарактеризовал соглашение как «торговую сделку», однако пока неясно, что является приемлемой целью для обеих сторон и сколько времени потребуется для её достижения.
Переговоры между США и Китаем об ослаблении торговой напряженности принесли свои плоды. После сообщения о «существенном прогрессе» фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар укрепился.
* * * 11:17
Китай и США договорились создать механизм экономических и торговых консультаций по итогам переговоров высокого уровня, прошедших в Женеве 10 и 11 мая.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа». В переговорах приняли участие торговый представитель США Джеймисон Грир, американский министр финансов Скотт Бессент, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и два китайских заместителя министров.
Хэ Лифэн заявил, что стороны обсудили реализацию ключевых договоренностей, достигнутых на китайско-американском саммите в январе. Он отметил, что между двумя странами существует широкий потенциал для сотрудничества и общие интересы, а основой их торгово-экономических отношений является взаимная выгода.
Китайский чиновник подчеркнул, что разногласия и трения между странами с разными экономическими системами — это нормальное явление, и диалог на равноправной основе должен быть основным средством их разрешения. Он также заявил, что Китай не стремится к торговой войне, но готов к ответным мерам, если США продолжат ущемлять его интересы.
США в свою очередь также отметили «существенный прогресс» по итогам двухдневных переговоров. Министр финансов Скот Бессент сообщил, что детали соглашения будут представлены 12 мая. Торговый представитель США заявил, что соглашение позволит существенно сократить дефицит торгового баланса США, который составляет 1,2 трлн долларов.
По его словам, договоренностей удалось достичь быстрее, чем ожидалось, что может указывать на меньшее количество разногласий между сторонами, чем предполагалось ранее.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ход переговоров, отметил, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Он подчеркнул, что США стремятся к большему открытию китайского рынка для американских компаний, что должно принести выгоду обеим странам.
Торговая война между Китаем и США привела к взаимному увеличению пошлин на товары, что обострило конфликт. Китай заявил о своей готовности защищать свои интересы, подчеркивая, что в торговых войнах нет победителей.