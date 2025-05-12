Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая

Соединенные Штаты и Китай в ходе торговых переговоров договорились на 90 дней понизить введенные ранее пошлины до минимальных. Это следует из официального документа, выложенного на сайте Белого дома. Соглашение начнет действовать с 14 мая этого года.

США снизят пошлины на товары из Китая со 145% до 30%. Китай понизит свои со 125% до 10%, отмечает Bloomberg.

Американский фондовый рынок отреагировал на заявление ростом. По данным на 11:37 по бакинскому времени, фьючерс на S&P 500 растет на 2,82%, до 5819,5 пункта; фьючерс на Dow Jones — на 2,22%, до 42 164,9 пункта; фьючерс на NASDAQ 100 — на 3,65%, до 20 794,4 пункта.

На фоне сообщения по итогам переговоров золото ускорило падение: драгметалл снижается на 3:52%, до $3222,9 за унцию. Нефть ускорила рост: на пике стоимость нефти Brent на бирже ICE подскочила на 3,74%, до $66,3 за баррель.

Доллар укрепляется по отношению к валютам-убежищам в понедельник, поскольку прошедшие в выходные переговоры между США и Китаем ослабили опасения о разрушительных последствиях торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Reuters. Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:48 по бакинскому времени вырос на 0,12% - до 100,71. Однако «зеленый» все еще на 3,6% слабее, чем был до объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин 2 апреля.

Японская иена к доллару подешевела на 0,54 - до 146,12. Швейцарский франк опустился на 0,37% - до 0,8342. Евро снизился на 0,29% - до $1,1214. Британский фунт ослаб на 0,24% - до $1,3272.

По словам Джейсона Чана из Bank of East Asia, прогресс в переговорах между США и Китаем положительно сказывается на рынках, поскольку служит ориентиром для других торговых партнеров.