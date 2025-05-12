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Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили

обновлено 13:19
13:19 2543

Переговоры Индии и Пакистана на уровне командующих военными операциями отложены. Об этом со ссылкой на индийские ВС сообщило Reuters.

Переговоры должны были состояться по телефонной горячей линии между двумя странами в полдень по индийскому времени (10:30 по бакинскому). О них было объявлено еще 10 мая, когда МИД Индии информировал о договоренности о прекращении огня и военных действий на индийско-пакистанской границе.

По данным Reuters, разговор военачальников перенесен на вечер понедельника.

* * * 11:20

Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Hindustan Times.

«Мы с самого начала придерживались мнения, что единственные переговоры, которые будут между Индией и Пакистаном, будут вестись между командующими военными операциями и напрямую, никаких политических разговоров не будет», - сказали источники. Они отметили, что никаких контактов между советником индийского премьер-министра по нацбезопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и их пакистанскими визави не было.

Собеседники газеты также напомнили, что решение о приостановке договора о водах Инда, принятое после теракта в Пахалгаме, остается в силе.

При этом верховный комиссар (старший дипломат) Индии в Сингапуре Шилпак Амбуле заявил Bloomberg TV, что решение спора о Кашмире является двусторонним вопросом Индии и Пакистана и не требует посредничества третьих стран.

«Для нас Кашмир - это двусторонний, а не международный вопрос. Для нас слово «посредничество» не подходит для решения проблемы Кашмира», - сказал он в комментарии Bloomberg TV.

Амбуле также подчеркнул, что режим прекращения огня был достигнут благодаря прямым переговорам между военными обеих стран, а Нью-Дели достиг своей основной цели - «уничтожения террористических лагерей».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на севере ИНдии, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» и пакистанской межведомственной разведки. Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга.

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