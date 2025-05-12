Шейхи не поскупились на подарок Трампу

Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что правительство Катара предложило передать самолет американскому министерству обороны на безвозмездной основе.

«Правительство Катара любезно предложило передать самолет министерству обороны. Правовые аспекты пока прорабатываются», — подчеркнула Ливитт. Она добавила, что передача будет осуществлена «в полном соответствии с законом» и что администрация США привержена абсолютной прозрачности в этом вопросе.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру Дональду Трампу «летающий дворец» — роскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого оценивается в $400 млн. Стоимость может возрасти за счет дополнительного оборудования, которое будут устанавливать специалисты американских ВВС.

Тем не менее издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщило, что Министерство обороны Катара еще не приняло окончательного решения о передаче самолета Дональду Трампу.