Шейхи не поскупились на подарок Трампу

Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что правительство Катара предложило передать самолет американскому министерству обороны на безвозмездной основе.
«Правительство Катара любезно предложило передать самолет министерству обороны. Правовые аспекты пока прорабатываются», — подчеркнула Ливитт. Она добавила, что передача будет осуществлена «в полном соответствии с законом» и что администрация США привержена абсолютной прозрачности в этом вопросе.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру Дональду Трампу «летающий дворец» — роскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого оценивается в $400 млн. Стоимость может возрасти за счет дополнительного оборудования, которое будут устанавливать специалисты американских ВВС.
Тем не менее издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщило, что Министерство обороны Катара еще не приняло окончательного решения о передаче самолета Дональду Трампу.
*** 11:25
Министерство обороны Катара не приняло окончательного решения о передаче президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 класса люкс, оцененного в $400 млн.
Об этом сообщил изданию Politico пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари.
По его словам, Министерство обороны Катара и Пентагон обсуждают возможность передачи самолета для временного использования президентом США, но вопрос все еще находится на рассмотрении в соответствующих юридических департаментах. Решение пока не принято.
Информация о возможном подарке вызвала недовольство среди американских политиков. Конгрессмен Ричи Торрес обратился в Счетную палату США, управление по этике и к генеральному инспектору Пентагона с требованием провести расследование этого эпизода. Недовольство также выразили лидер демократического меньшинства Сената США и сенатор от Калифорнии Адам Шифф.
Ранее, 11 мая, телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Эксперты оценили стоимость лайнера в $400 млн, не считая дополнительного оборудования, которое могут установить специалисты американских ВВС.