USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Обострение отношений Польши и России

обновлено 13:39
13:39 2193

Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (диверсии, в которых польские власти обвиняют РФ) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», - сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий некоторых европейских стран.

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский сообщил, что посла РФ в Польше Сергея Андреева пригласят в МИД Польши в связи с решением Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. «Посол Российской Федерации был приглашен сегодня на 15:00 (17:00 по бакинскому времени) в министерство», - заявил представитель ведомства на брифинге.

Генконсульство РФ в Кракове должно будет завершить свою работу не ранее чем через 30 дней, заявила замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.

«Как и в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно это срок не менее чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», - сообщила дипломат на брифинге. Представитель ведомства не стала называть конкретную дату. Российские дипломаты должны будут покинуть Польшу.

* * * 12:53

Польша готова к возможному закрытию одного из своих консульств в России в ответ на принятое ранее решение о прекращении деятельности Генерального консульства РФ в Кракове. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Лондоне, где проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Разумеется, мы ожидаем, что Россия предпримет пропорциональные шаги», — отметил Сикорский. Трансляцию его выступления вёл телеканал TVP Info.

Глава МИД Польши также призвал государства Евросоюза усилить контроль за передвижением российских дипломатов, ограничив их перемещения территорией страны пребывания.

* * * 11:47 

Москва вскоре ответит на «неадекватные шаги» Варшавы по закрытию генконсульства России в Кракове.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», - сказала она. 

* * * 11:31

Польша приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Он связал закрытие консульства с данными польских властей о том, что российские спецслужбы причастны к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.

Напомним, что крупный пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось, сообщала пожарная служба. Огонь полностью охватил здание, оно частично обрушилось. Тогда никто не пострадал, но, по данным властей, сгорели помещения 1400 магазинов и предприятий, работающих в сфере услуг.

В октябре 2024 года Польша закрыла диппредставительство РФ в Познани.

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2194
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1075
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2545
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2704
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5102
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 644
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 414
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3387
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6853
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2190
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8931

ЭТО ВАЖНО

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2194
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1075
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2545
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2704
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5102
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 644
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 414
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3387
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6853
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2190
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться