Обострение отношений Польши и России

Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (диверсии, в которых польские власти обвиняют РФ) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», - сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий некоторых европейских стран.

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский сообщил, что посла РФ в Польше Сергея Андреева пригласят в МИД Польши в связи с решением Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. «Посол Российской Федерации был приглашен сегодня на 15:00 (17:00 по бакинскому времени) в министерство», - заявил представитель ведомства на брифинге.

Генконсульство РФ в Кракове должно будет завершить свою работу не ранее чем через 30 дней, заявила замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.

«Как и в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно это срок не менее чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», - сообщила дипломат на брифинге. Представитель ведомства не стала называть конкретную дату. Российские дипломаты должны будут покинуть Польшу.