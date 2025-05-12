Обострение отношений Польши и России

Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.
«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (диверсии, в которых польские власти обвиняют РФ) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», - сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий некоторых европейских стран.
Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский сообщил, что посла РФ в Польше Сергея Андреева пригласят в МИД Польши в связи с решением Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. «Посол Российской Федерации был приглашен сегодня на 15:00 (17:00 по бакинскому времени) в министерство», - заявил представитель ведомства на брифинге.
Генконсульство РФ в Кракове должно будет завершить свою работу не ранее чем через 30 дней, заявила замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.
«Как и в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно это срок не менее чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», - сообщила дипломат на брифинге. Представитель ведомства не стала называть конкретную дату. Российские дипломаты должны будут покинуть Польшу.
* * * 12:53
Польша готова к возможному закрытию одного из своих консульств в России в ответ на принятое ранее решение о прекращении деятельности Генерального консульства РФ в Кракове. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Лондоне, где проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
«Разумеется, мы ожидаем, что Россия предпримет пропорциональные шаги», — отметил Сикорский. Трансляцию его выступления вёл телеканал TVP Info.
Глава МИД Польши также призвал государства Евросоюза усилить контроль за передвижением российских дипломатов, ограничив их перемещения территорией страны пребывания.
* * * 11:47
Москва вскоре ответит на «неадекватные шаги» Варшавы по закрытию генконсульства России в Кракове.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», - сказала она.
* * * 11:31
Польша приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове.
Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
Он связал закрытие консульства с данными польских властей о том, что российские спецслужбы причастны к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.
Напомним, что крупный пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось, сообщала пожарная служба. Огонь полностью охватил здание, оно частично обрушилось. Тогда никто не пострадал, но, по данным властей, сгорели помещения 1400 магазинов и предприятий, работающих в сфере услуг.
В октябре 2024 года Польша закрыла диппредставительство РФ в Познани.