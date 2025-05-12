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Золото упало на фоне переговоров США и Китая

12:10 636

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже 3 250 долларов за тройскую унцию впервые с 5 мая.

Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 11:07 по Баку, цена на драгметалл снижалась на 1,23% и составляла 3 247,2 доллара за тройскую унцию. Позже стоимость золота ускорила снижение до 3 222 долларов за унцию (-1,99%).

Отмечается, что золото начало дешеветь после того, как стало известно о прогрессе, достигнутом между США и Китаем в ходе торговых переговоров на выходных.

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