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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Париж назвал фейком слухи о наркотиках у Макрона

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12:14 1030

Елисейский дворец опроверг слухи о том, что салфетка, которую президент Франции Эммануэль Макрон убрал со стола на видео из поезда в Украину, могла содержать наркотики.

В заявлении дворца в социальной сети X подчеркивается, что это была обычная салфетка, а распространяемые обвинения — часть кампании по дезинформации.

Видео, опубликованное 10 мая агентством AP, показало, как Макрон вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев. В вагоне поезда они сидели за столом, когда репортеры начали съемку. Макрон убрал со стола мятую салфетку, а Мерц отодвинул столовый прибор. Перед политиками также стояли стаканы с водой и лежали папки с документами.

После публикации кадров в интернете появились комментарии, утверждающие, что Макрон якобы прятал кокаин. Елисейский дворец назвал эти обвинения фейком и попыткой подорвать европейское единство.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», — говорится в заявлении.

Пост сопровождался фотографией салфетки и кадром с Макроном, Мерцем и Стармером, с подписями: «это салфетка, чтобы сморкать нос» и «а это европейское единство для построения мира».

Во время визита в Киев европейские лидеры, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они также провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios, Трамп выразил удовлетворение тем, что Украина согласилась на перемирие и прямые переговоры с Россией. Европейские лидеры предупредили Москву об усилении санкций, если она не согласится на перемирие.

Россия позже предложила провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, но отказалась поддержать 30-дневное перемирие, на котором настаивает Киев.

После встречи Макрон заявил, что для Украины и европейских стран наступает «новая эра» и что Европа «видит себя как державу».

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