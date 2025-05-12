Париж назвал фейком слухи о наркотиках у Макрона

Елисейский дворец опроверг слухи о том, что салфетка, которую президент Франции Эммануэль Макрон убрал со стола на видео из поезда в Украину, могла содержать наркотики.

В заявлении дворца в социальной сети X подчеркивается, что это была обычная салфетка, а распространяемые обвинения — часть кампании по дезинформации.

Видео, опубликованное 10 мая агентством AP, показало, как Макрон вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев. В вагоне поезда они сидели за столом, когда репортеры начали съемку. Макрон убрал со стола мятую салфетку, а Мерц отодвинул столовый прибор. Перед политиками также стояли стаканы с водой и лежали папки с документами.