Брат президента Бразилии своровал пенсии на 46 миллионов

83-летний брат президента Бразилии Лулы да Силвы подозревается в соучастии в схеме по хищению денег из госбюджета. Об этом со ссылкой на сообщения от силовиков пишет Globo.

О коррупционном скандале с участием родственников президента было известно ещё до ковида. В 2019 году СМИ написали, что бразильская прокуратура предъявила обвинения бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который уже сидел по другому коррупционному делу, и его брату Жозе Феррейре да Силве (всего у действующего президента почти двадцать братьев), которого также называют Фрей Шико. Дело касалось дачи взяток строительной компанией Odebrecht, в которой работал последний. Сообщалось, что за несколько эпизодов с 2003 по 2015 год компания дала чиновникам в качестве взятки около 1,1 миллиона реалов (на тот момент около 269 тысяч долларов США).

Платежи осуществлялись маленькими транзакциями по 3-5 тысяч. Сообщниками по делу проходили бизнесмен Александрино Аленкар, а также выходцы из группы основателя компании — Эмилио Одебрехт и Марсело Одебрехт. Оба также находились в тюрьме на момент обвинения. Расследование считается частью большого «дела Lava Jato», коррупционного скандала с участием семьи да Силвы и его сторонников. Объём взяток оценивают в несколько миллионов долларов. Предполагается, что их «отмывали» при помощи политических партий и прочих бразильских организаций.

Президент да Силва сел в 2017 году, но досрочно вышел в 2021-ом. Марсело Одебрехта посадили на 19 лет, но позже также выпустили из тюрьмы. В 2024 году Верховный суд Бразилии (STF) «развалил» новое дело против него из-за процессуальных нарушений со стороны прокурора. Фрей Шико, насколько известно, остался на свободе. О ходе дела просто не сообщалось.

Несколько дней назад Федеральная полиция и Национальный институт социального обеспечения Бразилии (INSS) начали новое коррупционное расследование. Согласно сообщению от силовиков, оно касается выплат, которые без ведома оформляли на малоимущих пенсионеров. Пожилые люди даже не знали, что были получателями таких «пенсий».

В сложной схеме по последующему «отмыванию» средств участвовало свыше десяти юрлиц. Полный список фигурантов и участников схемы не публикуется, однако доподлинно известно, что одной из организаций по оформлению фиктивных выплат стал Национальный союз пенсионеров, пенсионерок и пожилых людей (Sindnapi), вице-президентом которого был Фрей Шико. Сообщается, что он не только знал о мошенничестве, но и участвовал в подделке электронных подписей, с помощью которых на ничего не подозревающих пенсионеров оформили выплаты. Формально внимание силовиков привлекла отчётность за ковидный период: в то время как экономика страдала и доходы реальных соцорганизаций такого рода падали, объём получаемых через Sindnapi средств только увеличивался. С 2019 по 2023 год организация получила 259 миллионов реалов (свыше 45 миллионов долларов по текущему курсу).

Кроме него в скандале «засветилось» несколько высокопоставленных чиновников. У некоторых фигурантов во время работы схемы резко «выросли» зарплаты, у других нашли дорогие авто и недвижимость.