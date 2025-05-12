USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Алжир высылает еще французских дипломатов

12:28 482

Алжирские власти вызвали временного поверенного в делах Франции и потребовали немедленной высылки ряда сотрудников французской дипломатической миссии из-за «серьезных нарушений» протокола, сообщает APS.

Алжир назвал «серьезными и неоднократными нарушениями» назначение дипломатического и консульского персонала со стороны Франции без предварительного уведомления или официальной аккредитации, что является нарушением международных норм и двусторонних соглашений.

По данным властей, не менее 15 сотрудников французской дипмиссии были направлены в Алжир без соблюдения необходимых процедур. Некоторые из них въехали в страну, используя сначала служебные, а затем дипломатические паспорта. Среди них оказались два представителя Министерства внутренних дел Франции, назначенные для замены 12 сотрудников посольства, высланных Алжиром в прошлом месяце после объявления их персонами нон грата.

Алжир резко осудил такие действия, указав на напряженность в отношениях с Францией. Среди претензий — отказы во въезде обладателям алжирских дипломатических паспортов, а также задержки с аккредитацией алжирских генконсулов в Париже и Марселе. В ответ власти Алжира потребовали немедленной высылки всех французских дипломатических сотрудников, при назначении которых были допущены нарушения.

Это уже второй случай высылки французских дипломатов за последний месяц. 14 апреля Алжир распорядился выдворить 12 сотрудников посольства Франции после задержания сотрудника консульства Алжира во Франции, что спровоцировало ответные меры Парижа. Дипломатический кризис между странами усугубляется разногласиями по вопросам иммиграции, историческими спорами, поддержкой Францией Марокко в конфликте вокруг Западной Сахары и другими проблемами.

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2203
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1086
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2547
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2714
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5106
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 645
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 415
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3395
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6853
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2193
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8932

ЭТО ВАЖНО

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2203
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1086
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2547
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2714
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5106
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 645
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 415
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3395
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6853
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2193
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться