Алжир высылает еще французских дипломатов

Алжир назвал «серьезными и неоднократными нарушениями» назначение дипломатического и консульского персонала со стороны Франции без предварительного уведомления или официальной аккредитации, что является нарушением международных норм и двусторонних соглашений.

По данным властей, не менее 15 сотрудников французской дипмиссии были направлены в Алжир без соблюдения необходимых процедур. Некоторые из них въехали в страну, используя сначала служебные, а затем дипломатические паспорта. Среди них оказались два представителя Министерства внутренних дел Франции, назначенные для замены 12 сотрудников посольства, высланных Алжиром в прошлом месяце после объявления их персонами нон грата.

Алжир резко осудил такие действия, указав на напряженность в отношениях с Францией. Среди претензий — отказы во въезде обладателям алжирских дипломатических паспортов, а также задержки с аккредитацией алжирских генконсулов в Париже и Марселе. В ответ власти Алжира потребовали немедленной высылки всех французских дипломатических сотрудников, при назначении которых были допущены нарушения.

Это уже второй случай высылки французских дипломатов за последний месяц. 14 апреля Алжир распорядился выдворить 12 сотрудников посольства Франции после задержания сотрудника консульства Алжира во Франции, что спровоцировало ответные меры Парижа. Дипломатический кризис между странами усугубляется разногласиями по вопросам иммиграции, историческими спорами, поддержкой Францией Марокко в конфликте вокруг Западной Сахары и другими проблемами.