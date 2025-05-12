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Лев XIV станет владельцем уникального Кольца рыбака и специального Mercedes

12:33 900

Журналисты New York Post (NYP) раскрыли детали роскошной жизни нового Папы Римского Льва XIV.

Материал опубликован на сайте издания.

На торжественной инаугурации бывшему американскому кардиналу Роберту Прево будет вручено уникальное кольцо, известное как Кольцо рыбака. Это символичный перстень создается отдельно для каждого Папы Римского. Лев XIV получит кольцо из золота 999 пробы, стоимость которого оценивается в 520 тысяч долларов (885 600 манатов). На украшении будет выгравировано имя Папы и изображение апостола Петра.

Кроме того, Лев XIV получит доступ к роскошным апартаментам в Апостольском дворце в Ватикане, а также к уединенному дворцу в городе Кастель-Гандольфо — комплексу площадью 55 гектаров с видом на озеро Альбано.

Папа Римский также станет обладателем пуленепробиваемого электромобиля Mercedes-Benz Popemobile белого цвета, стоимость которого оценивается в 500 тысяч долларов (850 000 манатов).

Роберт Прево был избран новым Папой Римским 8 мая. Он является членом ордена Святого Августина и долгое время служил в Перу, занимая один из ключевых постов в Ватикане — руководил департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав по избранию нового Папы начался 7 мая и продлился два дня.

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