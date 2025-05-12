Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL

Данные досудебного расследования крушения самолета AZAL близ Актау не подлежат разглашению, сообщили журналистам в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

«В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Следствие по крушению гражданского лайнера AZAL ведется по статье о нарушении правил безопасности.

Окончательный отчет о причинах крушения самолета AZAL близ Актау будет опубликован после завершения расследования», - подчеркнули в ведомстве.