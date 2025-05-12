Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа

«США - это единственная сторона, способная заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа», - отметил он, выразив надежду, что радикальное палестинское движение «ХАМАС также предпримет смелые действия, которые приведут к прекращению войны». «Движение ХАМАС - это часть народа, оно не может быть исключено из политической жизни. ХАМАС должен изменить свою политику, чтобы стать частью нашей политической системы», - продолжал Шейх, заверив, что Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет диалог с движением.

«Сейчас лучший путь для создания палестинского государства - это мирное сопротивление Израилю, а не вооруженная борьба. Мы ведем переговоры с Израилем, чтобы добиться наших прав и создать свое государство. Наш приоритет - это закрепление палестинского народа на его земле», - подчеркнул вице-президент. «Мы не примем никакой альтернативы правлению ПНА в секторе Газа», - сказал он.