USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа

12:37 418

США являются единственной стороной, способной заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа.

Такое мнение выразил телеканалу Al Arabiya вице-президент Палестины Хусейн Шейх.

«США - это единственная сторона, способная заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа», - отметил он, выразив надежду, что радикальное палестинское движение «ХАМАС также предпримет смелые действия, которые приведут к прекращению войны». «Движение ХАМАС - это часть народа, оно не может быть исключено из политической жизни. ХАМАС должен изменить свою политику, чтобы стать частью нашей политической системы», - продолжал Шейх, заверив, что Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет диалог с движением.

«Сейчас лучший путь для создания палестинского государства - это мирное сопротивление Израилю, а не вооруженная борьба. Мы ведем переговоры с Израилем, чтобы добиться наших прав и создать свое государство. Наш приоритет - это закрепление палестинского народа на его земле», - подчеркнул вице-президент. «Мы не примем никакой альтернативы правлению ПНА в секторе Газа», - сказал он.

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2212
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1090
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2550
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2723
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5108
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 649
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 419
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3405
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2195
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8935

ЭТО ВАЖНО

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2212
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1090
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2550
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2723
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5108
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 649
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 419
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3405
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2195
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться