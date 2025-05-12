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Ованнисян: Германия хотела вторгнуться в Турцию, а не Турция в Армению

12:43 1477

Секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Арцвик Минасян 12 мая на заседании Национального собрания во время обсуждения отчета об итогах деятельности Генпрокуратуры за 2024 год призвал генпрокурора Анну Вардапетян начать проверку и дать правовую оценку резонансным заявлениям начальника Командно-штабного института Военной академии им. Саркисяна Арцруна Ованнисяна насчет значения Сталинградской битвы для армянского народа.

Минасян расценил слова военного деятеля как искажение исторической реальности и попытку оправдать нацистскую Германию во Второй мировой войне. По мнению депутата, Генпрокуратура в данном случае однозначно не должна остаться в стороне.

Ранее в эфире Общественного телевидения Армении Ованнисян назвал мифом то, что победа под Сталинградом спасла Армению от турецкого вторжения. Он также сослался на обсуждавшийся германским командованием в первые годы войны план «Гертруда», предполагавший вторжение войск в Турцию. Данный план, как известно, остался на бумаге.

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