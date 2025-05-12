Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики

В январе-марте 2025 года в Азербайджане активными мерами занятости были охвачены 84,7 тысячи человек. Из них 27,2 тысячи получили подходящую работу, 1195 — поддержку в рамках программы самозанятости, а 1221 человек прошел обучение на курсах профессиональной подготовки. Термин "самозанятость" описывает предпринимательскую активность населения, формирующую базу национальной экономики. Это своего рода "глубинный" уровень, на который затем накладываются такие масштабные отрасли, как добыча ресурсов и инфраструктурные проекты, развиваемые государством. Именно повседневная экономическая активность граждан определяет устойчивость страны к внешним шокам — от колебаний цен на сырьё до мобилизационных вызовов в условиях кризисов и конфликтов.

В то же время без инициативы и предприимчивости со стороны самих людей даже наличие передовых технологий и инструментов не является гарантией долгосрочного эффекта. Государственная политика в сфере самозанятости направлена на развитие форм легальной деятельности, требующих не только поддержки, но и обучения. В Азербайджане уже сложился определённый баланс между стремлением граждан к предпринимательству и предпочтением стабильной работы в бюджетной сфере. А потому задача профильных министерств — грамотно регулировать эту зону. Микро- и малое предпринимательство в Азербайджане имеет исторические корни и специфические особенности, связанные с соотношением городского и сельского населения, климатическими условиями, транспортной доступностью, логистикой и региональной инфраструктурой. По оценкам экспертов, в Баку около 15–20 процентов трудоспособного населения зарабатывают доход в статусе самозанятых. В других странах самозанятость также является значимым элементом экономики. К примеру, в Москве в 2024 году полтора миллиона зарегистрированных самозанятых жителей столицы заработали 336 миллиардов рублей. То есть около 220 тысяч рублей в год на человека. Для Москвы, в которой средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, это скорее форма подработки. В США число предприятий с одним работником выросло с 6,4 миллиона в 1973 году до 26,5 миллиона в 2018-м, с суммарной выручкой 1,3 триллиона (!!) долларов. То есть на одного самозанятого приходилось в среднем 50 тысяч долларов в год. За последние 40 лет такие формы деятельности обеспечили до четверти роста производительности американской экономики.

Таким образом, всё больше представителей высококвалифицированных профессий - от врачей и юристов до программистов - работают как и водители, курьеры, работники сферы услуг вне наёмной системы. Как мы видим, понятие самозанятости охватывает широкий спектр занятий - от подработки до устойчивого бизнеса. Основные же различия между странами касаются налогового режима - в ряде случаев при превышении определённого порога доходов самозанятый теряет льготный статус. В Азербайджане число участников программы самозанятости выросло с 2017 года почти в 15 раз. В ней в общей сложности приняли участие более 96 тысяч ранее безработных граждан, включая молодёжь, только начинающую предпринимательскую деятельность. Программа предоставляет возможность создать малое хозяйство за счёт государственных ресурсов — оборудования, сырья и материалов. Обязательной частью участия является профессиональное обучение, в ходе которого соискатели получают базовые навыки ведения бизнеса. После этого в их распоряжение передаются активы, и они начинают работу по утверждённым бизнес-планам. Программа способствует формированию стабильного семейного дохода для малообеспеченных слоёв населения. Её ключевая цель — не просто временная помощь, а достижение устойчивости и развитие созданных малых предприятий. Рост таких бизнесов зачастую требует найма новых работников, что только усиливает общий эффект.