Украину вооружат на российские деньги

Евросоюз в ближайшие недели использует 900 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Об этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис заявил на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе в понедельник 12 мая.

Еще 1 миллиард евро страны ЕС направят на производство БПЛА и ракет для Украины.

Ранее 8 мая Евросоюз направил Киеву транш в размере 1 миллиарда евро, полученных от реинвестирования замороженных активов России. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, общая сумма помощи Украине по этой программе в 2025 году уже достигла 6 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует увеличить эту поддержку до 12 миллиардов евро в ближайшее время.