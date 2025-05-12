USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Украину вооружат на российские деньги

13:01 632

Евросоюз в ближайшие недели использует 900 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Об этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис заявил на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе в понедельник 12 мая.

Еще 1 миллиард евро страны ЕС направят на производство БПЛА и ракет для Украины.

Ранее 8 мая Евросоюз направил Киеву транш в размере 1 миллиарда евро, полученных от реинвестирования замороженных активов России. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, общая сумма помощи Украине по этой программе в 2025 году уже достигла 6 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует увеличить эту поддержку до 12 миллиардов евро в ближайшее время.

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2226
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1102
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2552
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2738
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5112
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 651
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 420
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3409
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2199
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8936

ЭТО ВАЖНО

Обострение отношений Польши и России
Обострение отношений Польши и России обновлено 13:39
13:39 2226
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
Трамп медленно, но верно отворачивается от Путина
13:24 1102
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили
Переговоры индийских и пакистанских генералов отложили обновлено 13:19
13:19 2552
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
Последнее заявление Казахстана о крушении самолета AZAL
12:37 2738
СГБ доставила в Баку террористов
СГБ доставила в Баку террористов главное на этот час
09:36 5112
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики
Самозанятость как локомотив азербайджанской экономики наша аналитика
12:48 651
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
Палестина призывает США остановить войну в секторе Газа
12:37 420
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет!
Такого стихийного бедствия в Азербайджане не было 40 лет! наш спецреп
12:01 3409
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского?
Готов ли Эрдоган принять Путина и Зеленского? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
11 мая 2025, 21:52 6854
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая
Как доллар и мировые рынки отреагировали на соглашение США и Китая обновлено 12:33
12:33 2199
ПКК объявила о самороспуске
ПКК объявила о самороспуске обновлено 10:20
10:20 8936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться