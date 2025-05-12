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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Генсек НАТО едет к Эрдогану обсуждать Украину

13:05 414

Генсек НАТО Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД НАТО 14–15 мая, сообщила пресс-служба альянса.

«13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14–15 мая», — сообщила пресс-служба, подчеркнув, что Рютте не даст пресс-конференций.

Ранее источник ТАСС в атлантических структурах сообщил, что встреча глав МИД НАТО в Турции случайно совпала с возможными переговорами по Украине, однако НАТО может попытаться использовать ее, чтобы оказать моральную поддержку Киеву или для проведения с ним вспомогательных консультаций.

Собеседник агентства также сообщил, что тема Украины не будет главной на турецкой встрече глав МИД, она может быть лишь затронута на ужине министров 14 мая. На данный момент участие в ней представителей Украины или других стран-партнеров не предусмотрено, в отличие от большинства плановых встреч НАТО в Брюсселе. Заседание Североатлантического совета в Турции должно стать последними министерскими консультациями по повышению порога военных расходов НАТО, о котором должно быть объявлено на саммите альянса в Гааге в июне, отметил он.

США и генсек НАТО призывают поднять этот показатель с 2% сейчас до 5% ВВП к 2032 году, что примерно соответствует военным расходам стран ЕС в период холодной войны.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные его российским коллегой Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.

Президент России, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

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